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Слизни и жуки‑носороги оказались полезнее говядины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Ученые ТГУ выяснили, что состав рыжих и серых слизней по многим показателям превосходит свинину и говядину, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Выяснилось, что в биомассе слизней содержится хитин, которого нет в мясе сельскохозяйственных животных. Этот элемент улучшает перистальтику кишечника и работу ЖКТ в целом. Наряду с этим в биомассе слизней есть углеводы, жирорастворимые витамины А и Е, отсутствующие в мясных продуктах, привычно употребляемых населением», — сказала завкафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасия Симакова

А в жуках-носорогах нашли самое высокое содержание белка – 25,9 грамма на 100 граммов, тогда как в говядине – 18,6 граммов. По микроэлементам, витаминам и калорийности показатели у этого вида беспозвоночных примерно такие же, как у слизней.

Также, в ходе анализа выявлено высокое содержание железа, магния, фосфора и цинка – наиболее важных микроэлементов для поддержания нормальной жизнедеятельности организма.

«Если говорить о промышленном выращивании, то беспозвоночные – экономически очень выгодная история. Во-первых, им не нужно тепло, данные виды могут спокойно существовать при температуре  плюс 10 градусов. Им не страшна высокая влажность, соответственно, для выращивания таких животных можно использовать подвалы», – отметил ведущий научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Сергей Чернышев.

Также нет необходимости вкладываться в пастбища и дорогие корма.

По словам биологов, мясо беспозвоночных представляет собой чистый животный белок, содержащий незаменимые аминокислоты, которые в организме человека не синтезируются. Использовать беспозвоночных в пищу можно в разных видах, например, в виде порошковой добавки.

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