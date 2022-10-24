Силуанов пообещал триллионы рублей доходов при цене нефти в $70

Российский бюджет даже при заложенной консервативной цене нефти получит более 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов в год, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Что касается Российской Федерации, то мы заложили достаточно консервативные параметры. По прогнозу у нас цена нефти — 70 долларов за баррель, курс — 68 рублей за доллар, объем добычи — около 10 миллионов баррелей в сутки», — цитирует ТАСС Силуанова.

По его словам, даже при таких ценах возможно получить объем нефтегазовых доходов выше 8 триллионов рублей. Глава Минфина пояснил, что заложен небольшой гэп, что является дополнительным резервом бюджета.

Федеральный бюджет на следующие три года по прогнозу должен получать по восемь триллионов рублей нефтегазовых доходов ежегодно.