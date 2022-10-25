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Солнечное затмение увидят жители Западной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Частное затмение Солнца состоится во вторник, его увидят жители Западной Сибири, сообщается на сайте Московского планетария.

Частное затмение Солнца пройдет с 12.00 и до 16.01 по московскому времени. Максимальная фаза 0,86 в 14.00 мск будет видна на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского АО в Западной Сибири. Общая продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты.

Фото: © Московский планетарий

Жители Новосибирской области смогут наблюдать его только около часа. В Новосибирске затмение начнется в 17.08 минут местного времени и продлится около часа до самого захода Солнца, при этом лунный диск почти на 70% перекроет солнечный.

Чем грозит затмение?

Для наблюдений солнечного затмения необходимо использовать специальные светофильтры, темные диски или пленку, сварочное стекло и подобные средства защиты, чтобы избежать ожога сетчатки глаза.

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Наука #Космос #Новосибирск #Томск
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