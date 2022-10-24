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Больше рекламы станет в App Store

Источник:
Sibnet.ru
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App Store на iPhone
Фото: © Mika Baumeister / Unsplash License

Apple увеличит доходы с рекламы за счет размещения дополнительных баннеров в магазине приложений App Store. Нововведение может заставить разработчиков покупать места на страницах собственных программ.

Новые рекламные места появятся 25 октября на странице «Сегодня» и внизу раздела «Вам также может понравиться», сообщает портал Neowin со ссылкой на официальное уведомление разработчиков, находящееся в распоряжении редакции.

Автор блога FOSS Patents Флориан Миллер отметил, что нововведение позволяет выкупать рекламные места на страницах конкурентов и продвигать там свой продукт.

«Это еще один способ повысить эффективную ставку налога на приложения, заставляя разработчиков покупать рекламу на своих страницах приложений, чтобы другие не уводили оттуда клиентов», — написал Миллер в Twitter.

Apple работает над увеличением доходов с рекламы во внутренних сервисах. В августе появилась реклама в геосервисе Maps, а ранее компания добавила баннеры в приложения «Новости» и «Акции».

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