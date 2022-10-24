Глава Пентагона заявил о важности контактов с Россией

Министр обороны Ллойд Остин в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что считает важным поддерживать контакты с Россией в условиях спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Министр обороны Остин 23 октября поговорил по телефону с министром обороны РФ Шойгу, который попросил провести этот дополнительный разговор», — приводит «Интерфакс» сообщение Пентагона.

По информации пресс-службы, Остин «отверг наличие у России предлогов для эскалации и вновь подчеркнул важность поддерживать связью».

Российское военное ведомство ранее сообщило, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине», — следовало из сообщения. Предыдущие телефонные переговоры Шойгу и Остин провели 21 октября.