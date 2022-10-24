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Вышел новый трейлер фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда»

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Marvel опубликовала новый тизер фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда», который планируют выпустить в мировой прокат в ноябре.

Сюжет развивается после смерти короля Т'Чаллы. Королева Рамонда, Шури, М'Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются, чтобы защитить Ваканду от мировых держав. Одной из нависших над Вакандой угроз станет подводный город Талокан.

Предыдущая часть фильма о Черной пантере вышла в 2018 году. Там короля Ваканды сыграл Чезвик Боузман, который скончался в 2020 году в 43 года от рака.

«Черная пантера: Ваканда навсегда» станет 30-м фильмом во франшизе и завершит четвертую фазу киновселенной Marvel. В мировой прокат картина выйдет 11 ноября.

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