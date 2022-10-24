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Раскрыты личности погибших летчиков Су‑30СМ в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Два опытных пилота-испытателя погибли при крушении Су-30СМ в Иркутске, они были настоящими асами, сообщил в телеграм-канале иркутский губернатор Игорь Кобзев, посетивший семьи и сослуживцев погибших летчиков.

Истребитель Су-30СМ упал на жилой дом в Иркутске в воскресенье. Погибли только двое летчиков-испытателей. Существует версия о потери пилотами сознания во время полета. На борту были пилоты Максим Конюшин и Виктор Крюков.

Максим Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского по специальности — испытания летательных аппаратов. Небо было действительно его призванием. 

Награжден медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени, присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ». У него остались жена и двое детей.

«Поговорили с супругой летчика Ириной Евгеньевной. Целиком разделяю ее горе. Она поделилась, что дочка Максима Вячеславовича очень тяжело переносит гибель отца. Договорились, что окажем семье психологическую помощь, чтобы помочь пережить эту трагедию», — написал Кобзев.

Майор Виктор Крюков родом с Украины. Родился в семье военного летчика, так что вопросов о будущей профессии у мальчика не было. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный летчик второго класса, летчик-испытатель 3 класса. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. 10 лет назад с супругой переехал в Иркутск, и летал уже здесь.

«Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас», — написал Кобзев.

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nikkor

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Siberian sinner

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Siberian sinner

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pepelmetal

Он прекрасно понимает что ему конец в любом случае!