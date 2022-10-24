Джонсон отказался от борьбы за пост премьера

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет участвовать в выборах лидера Консервативной партии и нового главы правительства.

«Я боюсь, что лучшим вариантом будет не выставлять мою кандидатуру и выразить поддержку будущему победителю. Я полагаю, что могу многое предложить, но боюсь, что это просто неподходящее время», — говорится в заявлении Джонсона.

Экс-премьер считает, что у него были хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на выборах в 2024 году, а также большая вероятность снова занять пост главы правительства. Но Джонсон пришел к выводу, что это «неправильно». Причину он не объяснил.

Преемница Джонсона, подавшего в отставку из-за нескольких скандалов, Лиз Трасс, отработав на посту 45 дней, ушла после того, как ее план по экономическому развитию привел к обвалу рынков и фунта.

Сейчас претенденты на премьерское кресло — бывший глава Минфина Риши Сунак и лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт.