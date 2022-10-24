Samsung активно набирает персонал в России

Компания Samsung начала набор персонала в России, сейчас в ее московском офисе открыты 22 вакансии.

С начала проведения специальной военной операции более 500 иностранных компаний решили приостановить деятельность или уйти из России. Samsung, в числе прочих, заявил о приостановке поставок. Однако в октябре московский офис компании открыл более 20 вакансий.

«Судя по количеству вакансий и их описанию, компания либо рассматривает вероятность возвращения и начала прямых продаж, либо допускает вариант продаж через дистрибуторов или площадки-посредники. Те же российские маркетплейсы могут выступить таким каналом», — цитируют «Известия» основатель агентства «Лампа PR» Евгению Лампадову.

Сейчас компания ведет поиски старшего специалиста по маркетингу для координации стратегию продаж мобильных устройств в магазинах, а также менеджера по работе с ключевыми клиентами — он будет отвечать за планы по продажам мобильных устройств у партнеров компании. В список также вошла вакансия специалиста, координирующего спецпроекты для молодежи.

Зачем писать в резюме ключевые слова

В пресс-службе Samsung «Известиям» объяснили, что все 22 вакансии опубликованы «в рамках стандартного процесса найма». При этом поставки в Россию по-прежнему приостановлены.