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Определена причина катастрофы Су‑34 в Ейске

Источник:
ТАСС
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Фото: Wikimedia / CC BY 4.0

Причиной падения истребителя-бомбардировщика в Ейске стало попадание в двигатели Су-34 двух чаек, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Птицы попали в двигатели Су-34 во время взлета бомбардировщика, сказал источник. «Их [чаек] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — отметил он.

По словам источника, попадание птиц в двигатели самолета привело к возгоранию и крушению самолета.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение 17 октября в черте города Ейска. В результате загорелось разлившееся после падения топливо, огонь перекинулся на ближайший жилой дом.

По последним данным, погибли 15 человек, 28 пострадали.

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