Определена причина катастрофы Су‑34 в Ейске

Причиной падения истребителя-бомбардировщика в Ейске стало попадание в двигатели Су-34 двух чаек, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Птицы попали в двигатели Су-34 во время взлета бомбардировщика, сказал источник. «Их [чаек] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — отметил он.

По словам источника, попадание птиц в двигатели самолета привело к возгоранию и крушению самолета.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение 17 октября в черте города Ейска. В результате загорелось разлившееся после падения топливо, огонь перекинулся на ближайший жилой дом.

По последним данным, погибли 15 человек, 28 пострадали.