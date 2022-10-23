Блогер обошла юмориста в шоу «Звезды в Африке 3»

Противостояние двух команд на шоу привело к неожиданному результату, в финальной битве столкнулись хрупкая девушка Юлия Гаврилова и крупный юморист Антон Иванов.

Вячеслав Малафеев и Владимир Селиванов по-прежнему не доверяют модели Вики Одинцовой. Они думаю, девушка помогает соперникам.

А в команде «красных» Карина Кросс претендует на лидерство наравне с интриганом Олегом Верещагиным. Тем более, к ним в команду пришла новая участница — бывшая девушка Тимати, модель Алена Шишкова.

Голосование показывает неожиданный результат. Против Антона Иванова выдвигают маленькую Юлю Гаврилову. Но внешность в Африке не важна. Сила духа у юной девушки оказывается мощнее, и она побеждает в испытании и остается в проекте.