Блогер обошла юмориста в шоу «Звезды в Африке 3»

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Противостояние двух команд на шоу привело к неожиданному результату, в финальной битве столкнулись хрупкая девушка Юлия Гаврилова и крупный юморист Антон Иванов.
Вячеслав Малафеев и Владимир Селиванов по-прежнему не доверяют модели Вики Одинцовой. Они думаю, девушка помогает соперникам.
А в команде «красных» Карина Кросс претендует на лидерство наравне с интриганом Олегом Верещагиным. Тем более, к ним в команду пришла новая участница — бывшая девушка Тимати, модель Алена Шишкова.
Голосование показывает неожиданный результат. Против Антона Иванова выдвигают маленькую Юлю Гаврилову. Но внешность в Африке не важна. Сила духа у юной девушки оказывается мощнее, и она побеждает в испытании и остается в проекте.
AlhazredНу я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))
Siberian sinnerХохлам вообще вся Вселенная что-то должна, просто по факту существования хохлов."Хохол родился, еврей...
nikkorЛечить бесполезно.Только НА КОЛ !!!
pepelmetalОн прекрасно понимает что ему конец в любом случае!