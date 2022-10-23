Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»

Пугало, Дискошар и Сова оказались в номинации на выбывание в
шоу «Маска. Танцы», зрители спасли Пугало, а члены жюри решили снять маску с
Совы.
После зрительского голосования жюри пришлось выбирать между
Совой и Дискошаром, который еженедельно попадает в номинацию с начала проекта.
Клава Кока и Егор Дружинин хотели снять маску с Совы, а Тиму
Родригез и Мария Горбань — с Дискошара. Принимать решение пришлось Сергею Светлакову,
он решил в очередной раз спасти Дискошар.
Перед тем, как Сова должна была снять маску, члены жюри хором
закричали, что в ней скрывается балерина Анастасия Волочкова. Они оказались правы.
«Вы все признали, что самые красивые ноги, что у меня есть
краса, грация, профессионализм, талант, умение танцевать. И теперь я со
спокойной душой вернусь в свой балетный зал», — сказала Волочкова, покидая шоу.