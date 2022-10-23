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Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска. Танцы»

Пугало, Дискошар и Сова оказались в номинации на выбывание в шоу «Маска. Танцы», зрители спасли Пугало, а члены жюри решили снять маску с Совы.

После зрительского голосования жюри пришлось выбирать между Совой и Дискошаром, который еженедельно попадает в номинацию с начала проекта.

Клава Кока и Егор Дружинин хотели снять маску с Совы, а Тиму Родригез и Мария Горбань — с Дискошара. Принимать решение пришлось Сергею Светлакову, он решил в очередной раз спасти Дискошар.

Перед тем, как Сова должна была снять маску, члены жюри хором закричали, что в ней скрывается балерина Анастасия Волочкова. Они оказались правы.

«Вы все признали, что самые красивые ноги, что у меня есть краса, грация, профессионализм, талант, умение танцевать. И теперь я со спокойной душой вернусь в свой балетный зал», — сказала Волочкова, покидая шоу.

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Топ комментариев

Alhazred

Ну я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))

nikkor

Лечить бесполезно.Только НА КОЛ !!!

Siberian sinner

Хохлам вообще вся Вселенная что-то должна, просто по факту существования хохлов."Хохол родился, еврей...

pepelmetal

Он прекрасно понимает что ему конец в любом случае!