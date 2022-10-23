Появилась версия о потере сознания летчиками в упавшем Су-30СМ

Летчики-испытатели могли потерять сознание еще до падения Су-30СМ в Иркутске, считают эксперты. Официальной версии еще нет.

О потери сознания летчиков говорит тот факт, что самолет почти вертикально влетел в землю, как будто его не пытались выровнять. Если полет проходил на высоте свыше 3 тысяч метров, а летчики были не в гермошлемах, то в случае разгерметизации кабины летчики могли потерять сознание.

«Но, насколько я знаю, испытательные полеты всегда выполняются в противоперегрузочных костюмах и гермошлемах. Если в данном случае все так и было, то возможна неисправность кислородной системы», — рассказал «МК» пилот с 40-летним стажем Владимир Сальников.

Эксперт в области авиационной медицины на условиях анонимности сказал «МК», что либо это разгерметизация на высоте, либо неисправность в системе подачи воздуха. Возможны несколько вариантов: или кто-то что-то не включил, или поступала некондиционная воздушная смесь.