Министр обороны России Сергей Шойгу довел до коллег из Франции и Турции свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением «грязной бомбы».

В разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.

В Минобороны уточнили, что «Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Позже глава российского Минобороны поговорил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром. Шойгу также довел до него свою озабоченность из-за возможных провокаций со стороны Киева. Ранее сообщалось о переговорах Шойгу с главой Пентагона

Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.