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Шойгу предупредил Францию и Турцию об опасных планах Киева

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу довел до коллег из Франции и Турции свою озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением «грязной бомбы».

В разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.

В Минобороны уточнили, что «Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Позже глава российского Минобороны поговорил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром. Шойгу также довел до него свою озабоченность из-за возможных провокаций со стороны Киева. Ранее сообщалось о переговорах Шойгу с главой Пентагона

Как заявили РИА Новости источники, киевские власти готовят на территории Украины подрыв маломощного ядерного боеприпаса, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

Alhazred

Ну я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))

nikkor

Лечить бесполезно.Только НА КОЛ !!!

Siberian sinner

Хохлам вообще вся Вселенная что-то должна, просто по факту существования хохлов."Хохол родился, еврей...

pepelmetal

Он прекрасно понимает что ему конец в любом случае!