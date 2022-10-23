Пять человек жили в доме, на который упал самолет Су-30СМ в Иркутске, они остались без крова, а еще 150 домов оказались без света.

После крушения самолета 150 домов остались без электроснабжения. В 22-30 дома планируют подключить, сообщил иркутский губернатор Игорь Кобзев.

В доме, на который упал самолет, живут пять человек. Их в момент трагедии не было дома. Им будет предложено временное размещение. Точный адрес пострадавшего дома — 2-й Советский переулок, 4.

Су-30СМ выполнял испытательный полет без боекомплекта. Он упал на дом. Два летчика-испытателя погибли.