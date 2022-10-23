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Самолет Су‑30СМ разбился в Иркутске при приемке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Russian Ministry of Defence / CC BY 4.0

Крушение истребителя Су-30СМ в Иркутске произошло во время приемо-сдаточного полета, сообщил представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

«В Иркутске ориентировочно в 17.30 во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Экипаж погиб», — сообщил ТАСС представитель ОАК.

Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.

После крушения самолета 150 домов остались без электроснабжения. Сейчас необходимо как можно скорее восстановить подачу электроэнергии.

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ЧП #Происшествия #Иркутск
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Топ комментариев

Alhazred

Ну я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))

nikkor

Лечить бесполезно.Только НА КОЛ !!!

Siberian sinner

Хохлам вообще вся Вселенная что-то должна, просто по факту существования хохлов."Хохол родился, еврей...

pepelmetal

Он прекрасно понимает что ему конец в любом случае!