Самолет Су‑30СМ разбился в Иркутске при приемке

Крушение истребителя Су-30СМ в Иркутске произошло во время приемо-сдаточного полета, сообщил представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

«В Иркутске ориентировочно в 17.30 во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Экипаж погиб», — сообщил ТАСС представитель ОАК.

Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.

После крушения самолета 150 домов остались без электроснабжения. Сейчас необходимо как можно скорее восстановить подачу электроэнергии.