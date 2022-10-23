Самолет Су‑30СМ разбился в Иркутске при приемке

Крушение истребителя Су-30СМ в Иркутске произошло во время приемо-сдаточного полета, сообщил представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).
«В Иркутске ориентировочно в 17.30 во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Экипаж погиб», — сообщил ТАСС представитель ОАК.
Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.
После крушения самолета 150 домов остались без электроснабжения. Сейчас необходимо как можно скорее восстановить подачу электроэнергии.
AlhazredНу я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))
nikkorЛечить бесполезно.Только НА КОЛ !!!
Siberian sinnerХохлам вообще вся Вселенная что-то должна, просто по факту существования хохлов."Хохол родился, еврей...
pepelmetalОн прекрасно понимает что ему конец в любом случае!