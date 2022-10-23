Возбуждено дело о падении Су-30СМ в Иркутске

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения Су-30СМ в Иркутске, где погибли два летчика-испытателя, сообщает СК РФ.

По предварительным данным, Су-30СМ, принадлежавший авиапредприятию, выполнял испытательный полет без боекомплекта. Он упал на дом. Два летчика-испытателя погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Председатель СК России направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании.