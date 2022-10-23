НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Возбуждено дело о падении Су-30СМ в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
283 1

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения Су-30СМ в Иркутске, где погибли два летчика-испытателя, сообщает СК РФ.

По предварительным данным, Су-30СМ, принадлежавший авиапредприятию, выполнял испытательный полет без боекомплекта. Он упал на дом. Два летчика-испытателя погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Председатель СК России направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании.

Еще по теме
Самолет Су‑30СМ разбился в Иркутске при приемке
Двое погибли при крушении СУ‑30 в Иркутске
Момент крушения Су‑30СМ в Иркутске попал на видео
Самолет Су‑30СМ упал на жилой дом в Иркутске. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Происшествия #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Верховный шаман России предсказал исход спецоперации
Чудовищная черная дыра «проснулась» рядом с Землей
Министр обороны США позвонил Шойгу
Кириенко посчитал необходимой «народную войну» с НАТО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Ну я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))

Siberian sinner

Хохлам вообще вся Вселенная что-то должна, просто по факту существования хохлов."Хохол родился, еврей...

nikkor

Лечить бесполезно.Только НА КОЛ !!!

Отшельник66

Хм... ну тогда и удар по любой стране, пославшей в этот "контингент" своих солдат, не может считаться...