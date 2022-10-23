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Момент крушения Су‑30СМ в Иркутске попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет Су-30СМ вылетел с аэродрома авиазавода и упал на жилой дом в Иркутске, в Сети появилось видео момента крушения.

Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ.

Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. Горит деревянный дом на площади 200 квадратных метров. О судьбе пилотов ничего неизвестно.

Су-30СМ — двухместный многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.

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Топ комментариев

Alhazred

Ну я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))

Siberian sinner

Хохлам вообще вся Вселенная что-то должна, просто по факту существования хохлов."Хохол родился, еврей...

nikkor

Лечить бесполезно.Только НА КОЛ !!!

Отшельник66

Хм... ну тогда и удар по любой стране, пославшей в этот "контингент" своих солдат, не может считаться...