Самолет Су‑30СМ упал на жилой дом в Иркутске. ВИДЕО

Самолет Су-30СМ вылетел с аэродрома авиазавода и упал на жилой дом в Иркутске, сообщил губернатора региона Игорь Кобзев.

Борт вылетел с аэродрома авиационного завода и упал на частный двухэтажный дом на улице Пржевальского в Иркутске. Площадь пожара — около 200 квадратных метров.

«Выехал на место. Все подразделения уже здесь. Информации о пострадавших пока нет», — написал Кобзев.



Это двухместный многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе. Су-30СМ предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства.