Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуживающие доверия источники в разных странах.
Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
Руководству Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу».
Одновременно с этим по поручению президента Украина Владимира Зеленского люди из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу компонентов ядерного оружия.
Nik3316нельзя убрать 55% нефти и газа с рынка без последствий, верь в сказки дальше...
MuCbEПрекрасно. Во время нефтяной войны с Саудитами Россия показала что может комфортно гонять баррели ниже...
AlhazredНу я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))
senikКлиент важный, но не надежный. Что Германия с газом, что Франция с мистралями. Все они продажные, зависимые...