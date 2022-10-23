Киев задумал провокацию с «грязной бомбой»

Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуживающие доверия источники в разных странах.

Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

Руководству Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу».

Одновременно с этим по поручению президента Украина Владимира Зеленского люди из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу компонентов ядерного оружия.