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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев задумал провокацию с «грязной бомбой»

Источник:
РИА Новости
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Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуживающие доверия источники в разных странах.

Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

Руководству Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу».

Одновременно с этим по поручению президента Украина Владимира Зеленского люди из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу компонентов ядерного оружия.

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Оборона #Оружие #Конфликты
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Nik3316

нельзя убрать 55% нефти и газа с рынка без последствий, верь в сказки дальше...

MuCbE

Прекрасно. Во время нефтяной войны с Саудитами Россия показала что может комфортно гонять баррели ниже...

Alhazred

Ну я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))

senik

Клиент важный, но не надежный. Что Германия с газом, что Франция с мистралями. Все они продажные, зависимые...