Россия создаст «теневой флот» для обхода санкций

Россия создаст «теневой флот» танкеров для обхода эмбарго на поставку российской нефти морским путем, считают эксперты агентства Bloomberg.

Объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентября оказались выше, чем в феврале. При этом значительно сократились объемы поставок энергоносителя в страны Европы и выросли объемы поставок в Азию, а также неустановленным покупателям, приводит ТАСС подсчеты агентства.

По мнению экспертов, это якобы связано с тем, что «для обслуживания интересов Москвы создается большой теневой флот танкеров с неизвестными владельцами».

Кроме того, ожидается рост случаев перевалки нефти с одного судна на другое. Это связано с риском прямого экспорта из российских портов в условиях санкций, а также необходимостью использования на дальних маршрутах более крупных танкеров, которые из-за своего размера не могут зайти в российские порты на Балтике.

Совет ЕС принял шестой пакет санкций против РФ, включающий эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.