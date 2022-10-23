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Россия создаст «теневой флот» для обхода санкций

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Россия создаст «теневой флот» танкеров для обхода эмбарго на поставку российской нефти морским путем, считают эксперты агентства Bloomberg.

Объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентября оказались выше, чем в феврале. При этом значительно сократились объемы поставок энергоносителя в страны Европы и выросли объемы поставок в Азию, а также неустановленным покупателям, приводит ТАСС подсчеты агентства.

По мнению экспертов, это якобы связано с тем, что «для обслуживания интересов Москвы создается большой теневой флот танкеров с неизвестными владельцами».

Кроме того, ожидается рост случаев перевалки нефти с одного судна на другое. Это связано с риском прямого экспорта из российских портов в условиях санкций, а также необходимостью использования на дальних маршрутах более крупных танкеров, которые из-за своего размера не могут зайти в российские порты на Балтике.

Совет ЕС принял шестой пакет санкций против РФ, включающий эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.

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Экономика #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Санкции
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