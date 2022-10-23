Экс-министр финансов Греции предрек ЕС экономический крах

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис считает, что Евросоюз ждет неизбежный экономический крах из-за энергетического кризиса предопределен.

«Провал гарантирован. Мы уже сейчас видим резкую деиндустриализацию в Европе», — цитирует ТАСС Варуфакиса. «Фирмы ЕС платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае», — пояснил он.

По его словам, в ЕС уже останавливается производства, «и очень скоро мы увидим, как фабрики начнут искать себе новые места в США или других странах». «ЕС находится в глубоком кризисе, что, возможно, станет очевидным не этой зимой, но следующей», — отметил экс-министр.

Варуфакис считает, что германская экономическая модель потерпела крах. «Она базировалась на дешевой энергии из России, продаже товаров Китаю и низких зарплатах внутри Германии», — сказал он. Газа из России теперь нет. Китай закрывается для Германии из-за холодной войны между КНР и США. Инфляция заставила повышать зарплаты.

«Проблема ЕС в том, что вообще нет Европейского союза как такового. Только имя, но в реальности нет», — подчеркнул Варуфакис.