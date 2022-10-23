Жюри шоу «Аватар» разоблачило Джинна и Незнайку

Члены жюри шоу «Аватар» на НТВ смогли угадать, кто скрывается
за образами Джинна и Незнайки, а Алиса в стране чудес осталась в проекте.
В восьмом выпуске шоу «Аватар» в номинацию на выбывание
попали Алиса в стране чудес, Джинн и Незнайка.
В первом раунде судьи решили, что за аватаром Алисы
скрывается или Анита Цой, или певица Слава. Решающим выбор сделал Марк Тишман,
выбрав вторую, и ошибся — за ширмой никого не оказалось.
Вторым пытались разоблачить Джинна. Основной версией жюри
стал Богдан Титомир, и на этот раз судьи не ошиблись. Оказалось, что Джинн-Титомир в разговоре с членами
жюри менял голос дополнительно к цифровому способу, поэтому они так долго не
могли рассекретить артиста.
Последним номинантом стал участник в образе Незнайки. Здесь
судьи были уверены, что Незнайка — Ярослав Сумишевский. За ширмой оказался
действительно он.
Ранее были раскрыты Емеля (Гарик Харламов), Человек-амфибия (Александр Шоуа), Белоснежка (Маша Распутина), Красная Шапочка (Зара), Русалочка (Елена Воробей), Кощей (Доминик Джокер), Мэри Поппинс (Люся Чеботина) и Леший (Алексей Чумаков).