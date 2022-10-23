Жюри шоу «Аватар» разоблачило Джинна и Незнайку

Члены жюри шоу «Аватар» на НТВ смогли угадать, кто скрывается за образами Джинна и Незнайки, а Алиса в стране чудес осталась в проекте.

В восьмом выпуске шоу «Аватар» в номинацию на выбывание попали Алиса в стране чудес, Джинн и Незнайка.

В первом раунде судьи решили, что за аватаром Алисы скрывается или Анита Цой, или певица Слава. Решающим выбор сделал Марк Тишман, выбрав вторую, и ошибся — за ширмой никого не оказалось.

Вторым пытались разоблачить Джинна. Основной версией жюри стал Богдан Титомир, и на этот раз судьи не ошиблись. Оказалось, что Джинн-Титомир в разговоре с членами жюри менял голос дополнительно к цифровому способу, поэтому они так долго не могли рассекретить артиста.

Последним номинантом стал участник в образе Незнайки. Здесь судьи были уверены, что Незнайка — Ярослав Сумишевский. За ширмой оказался действительно он.

Ранее были раскрыты Емеля (Гарик Харламов), Человек-амфибия (Александр Шоуа), Белоснежка (Маша Распутина), Красная Шапочка (Зара), Русалочка (Елена Воробей), Кощей (Доминик Джокер), Мэри Поппинс (Люся Чеботина) и Леший (Алексей Чумаков).