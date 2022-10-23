Ветер сорвал крышу с общежития в Новосибирске

Порыв ветра около восьми утра сорвал кровлю с трехэтажного общежития на улице Станционной в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Конструкции кровли обрушились во двор общежития, а также вблизи проезжей части на контактные линии электропередач. Оборваны электропровода, пострадали два автомобиля, повреждена система горячего водоснабжения, говорится в сообщении.

С третьего этажа эвакуировали 13 человек, в том числе троих детей. Для их обогрева мэрия Новосибирска предоставила автобус. Пострадавших нет, уточнили в МЧС. Последствия аварии устраняют коммунальщики и спасательные службы

Накануне МЧС распространило штормовое предупреждение. Ветер в Новосибирске сегодня может усилиться до 25 метров в секунду.