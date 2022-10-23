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Си Цзиньпина переизбрали на третий срок

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в воскресенье переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок, сообщает агентство «Синьхуа».

Председатель КНР Си Цзиньпин сохранит свои посты главы государства и председателя Центрального военного совета КНР, приводит ТАСС сообщение агентства.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая также избрал новый состав Политбюро ЦК КПК. В него, по данным Центрального телевидения Китая, вновь вошли семь человек: Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян.

Члены политбюро по традиции займут должности премьера Госсовета КНР, председателя Всекитайского собрания народных представителей и другие важные посты в китайской политической структуре.

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Политика #Мир
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MuCbE

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Nik3316

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Alhazred

Ну я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))

senik

Клиент важный, но не надежный. Что Германия с газом, что Франция с мистралями. Все они продажные, зависимые...