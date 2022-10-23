Си Цзиньпина переизбрали на третий срок

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в воскресенье переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок, сообщает агентство «Синьхуа».

Председатель КНР Си Цзиньпин сохранит свои посты главы государства и председателя Центрального военного совета КНР, приводит ТАСС сообщение агентства.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая также избрал новый состав Политбюро ЦК КПК. В него, по данным Центрального телевидения Китая, вновь вошли семь человек: Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян.

Члены политбюро по традиции займут должности премьера Госсовета КНР, председателя Всекитайского собрания народных представителей и другие важные посты в китайской политической структуре.