Ураганный ветер ожидают на Алтае

Фото: © Предоставлено Анатолием Куликом
Ураганный ветер до 40 метров в секунду ожидается в воскресенье в Алтайском крае и Республике Алтай.
Так, по данным спасателей края, в регионе 23 октября и ночью 24 октября поднимется ураганный ветер до 32-34 метров в секунду. РСЧС Республики Алтай сообщает, что по высокогорью скорость ветра будет достигать 35-40 метров в секунду.
Также в регионах прогнозируют сильные дожди, переходящие в мокрый снег, отложение мокрого снега, а в понедельник, 24 октября – резкое похолодание.
Жителей и гостей регионов просят воздержаться от дальних поездок и прогулок. Не парковать авто под деревьями и слабозакрепленными конструкциями. Находясь дома, следует закрыть все окна и двери.
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