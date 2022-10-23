НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ураганный ветер ожидают на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Фото: © Предоставлено Анатолием Куликом

Ураганный ветер до 40 метров в секунду ожидается в воскресенье в Алтайском крае и Республике Алтай.

Так, по данным спасателей края, в регионе 23 октября и ночью 24 октября поднимется ураганный ветер до 32-34 метров в секунду. РСЧС Республики Алтай сообщает, что по высокогорью скорость ветра будет достигать 35-40 метров в секунду.

Также в регионах прогнозируют сильные дожди, переходящие в мокрый снег, отложение мокрого снега, а в понедельник, 24 октября – резкое похолодание.

Жителей и гостей регионов просят воздержаться от дальних поездок и прогулок. Не парковать авто под деревьями и слабозакрепленными конструкциями. Находясь дома, следует закрыть все окна и двери.

Еще по теме
Снег и штормовой ветер придут в Новосибирске
Резкое похолодание придет в Западную Сибирь
Почта России начнет сбор макулатуры у населения
Синоптик рассказал о правдивых приметах
смотреть все
Жизнь #Гео #Алтайский край #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
Верховный шаман России предсказал исход спецоперации
Министр обороны США позвонил Шойгу
Чудовищная черная дыра «проснулась» рядом с Землей
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

нельзя убрать 55% нефти и газа с рынка без последствий, верь в сказки дальше...

MuCbE

Прекрасно. Во время нефтяной войны с Саудитами Россия показала что может комфортно гонять баррели ниже...

senik

Клиент важный, но не надежный. Что Германия с газом, что Франция с мистралями. Все они продажные, зависимые...

nicollaich

Назло Путину европейцы гордо отморозят уши и причиндалы.