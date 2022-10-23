Зеленский назвал условие переговоров с Россией

Москва поставила точку в переговорном процессе, проведя референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, однако при выполнении определенных условий Киев готов возобновить переговоры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, для этого Россия должна покинуть «украинские территории» и оставить Киеву земли в признанных мировым сообществом границах от 1991 года.

Только в этом случае украинские власти согласны сообщить российской стороне, в каком формате и с кем могут пройти мирные переговоры. При этом ранее Зеленский говорил, что ведение переговоров с Путиным «невозможно».

Украинский лидер допускал перезапуск переговорного процесса между Москвой и Киевом только в том случае, если во главе России будет стоять другой человек.