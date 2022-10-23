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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский назвал условие переговоров с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Москва поставила точку в переговорном процессе, проведя референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, однако при выполнении определенных условий Киев готов возобновить переговоры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, для этого Россия должна покинуть «украинские территории» и оставить Киеву земли в признанных мировым сообществом границах от 1991 года.

Только в этом случае украинские власти согласны сообщить российской стороне, в каком формате и с кем могут пройти мирные переговоры. При этом ранее Зеленский говорил, что ведение переговоров с Путиным «невозможно».

Украинский лидер допускал перезапуск переговорного процесса между Москвой и Киевом только в том случае, если во главе России будет стоять другой человек.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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