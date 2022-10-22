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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Астрономы нашли «зефирную» планету

Источник:
The Register
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Фото: © NOIRLab/NSF/AURA

Американские ученые нашли на расстоянии 580 световых лет от Земли экзопланету, средняя плотность которой сравнима с плотностью зефира. В теории она могла плавать в воде.

Планета TOI-3757 b располагается в звездной системе в созвездии Возничий. Астрономы считают, что объект является экзопланетой с самой низкой плотностью, вращающейся вокруг красного карлика.

Средняя плотность объекта составляет 0,27 граммов на кубический сантиметр, показали полученные с помощью телескопов данные. Это всего лишь 25% от плотности воды.

При этом размеры TOI-3757 b сопоставимы с Юпитером. Масса экзопланеты примерно в 85 раз превышают массу Земли. У нее есть каменное ядро, однако практически отсутствуют тяжелые элементы.

Исследователи рассчитывают, что дальнейшее изучение удивительной «зефирной» планеты позволит лучше понять механизм формирования космических тел в системах с красными карликами.

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senik

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