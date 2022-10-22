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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бывший директор ЦРУ допустил ввод на Украину американской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Американские вооруженные силы могут принять участие в конфликте на Украине, заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

По его словам, «красная линия» для НАТО связана с обязательствами коллективной самообороны в соответствии со статьей 5 договора альянса — речь идет об атаке одной из стран, которая входит в НАТО, передает Express.

При этом он подчеркнул, что если США и будут участвовать в конфликте, то только в качестве многонационального контингента под руководством Вашингтона, а не как силы НАТО.

Петреус был командующим силами коалиции в Ираке, а также силами США и НАТО в Афганистане. С 2011 по 2012 год он возглавлял ЦРУ.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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