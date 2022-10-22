Бывший директор ЦРУ допустил ввод на Украину американской армии

Американские вооруженные силы могут принять участие в конфликте на Украине, заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

По его словам, «красная линия» для НАТО связана с обязательствами коллективной самообороны в соответствии со статьей 5 договора альянса — речь идет об атаке одной из стран, которая входит в НАТО, передает Express.

При этом он подчеркнул, что если США и будут участвовать в конфликте, то только в качестве многонационального контингента под руководством Вашингтона, а не как силы НАТО.

Петреус был командующим силами коалиции в Ираке, а также силами США и НАТО в Афганистане. С 2011 по 2012 год он возглавлял ЦРУ.