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Кириенко посчитал необходимой «народную войну» с НАТО

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия обязательно одержит победу в «неприкрытой войне» НАТО против России, но для этого она должна стать «народной», заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Мы обязательно выиграем и эту войну: и горячую, и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война», — сказал он на Всероссийском форуме классных руководителей.

Каждый россиянин должен иметь возможность внести свой вклад в общую победу, почувствовать свою сопричастность, подчеркнул Кириенко. По его словам, вклад может быть разным — от писем бойцам до работы на производственных предприятиях.

Отдельно Кириенко подчеркнул роль молодежи в этом противостоянии. «Это битва за будущее. Самые главные в этой битве — это вы», — добавил политик, обращаясь к участникам форума.

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senik

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