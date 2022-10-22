Кириенко посчитал необходимой «народную войну» с НАТО

Россия обязательно одержит победу в «неприкрытой войне» НАТО против России, но для этого она должна стать «народной», заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Мы обязательно выиграем и эту войну: и горячую, и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война», — сказал он на Всероссийском форуме классных руководителей.

Каждый россиянин должен иметь возможность внести свой вклад в общую победу, почувствовать свою сопричастность, подчеркнул Кириенко. По его словам, вклад может быть разным — от писем бойцам до работы на производственных предприятиях.

Отдельно Кириенко подчеркнул роль молодежи в этом противостоянии. «Это битва за будущее. Самые главные в этой битве — это вы», — добавил политик, обращаясь к участникам форума.