Сын Трампа высмеял Зеленского

Дональд Джон Трамп
Фото: Gage Skidmore / Attribution-ShareAlike License
Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, высмеял президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав в своем телеграм-канале соответствующую карикатуру
На картинке украинский лидер изображен за своим рабочим местом в традиционной футболке цвета хаки. «За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!», — гласит текст подписи.
Тем самым Трамп-младший намекнул на постоянные обращения президента Украины к странам и организациям Запада с просьбами выделить денег на закупку вооружения.
Ранее стало известно, что Украине уже израсходовала весь годовой бюджет и рассчитывает на ежемесячную дополнительную финансовую помощь США и Евросоюза.
Nik3316нельзя убрать 55% нефти и газа с рынка без последствий, верь в сказки дальше...
AlhazredДадут-дадут. Только не то о чем ты пишешь)))
DisobedientСтрана живущая на пожертвования имеет бюджет, во как. Лидеру их памятники еще не ставят? Культ личности...
senikКлиент важный, но не надежный. Что Германия с газом, что Франция с мистралями. Все они продажные, зависимые...