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Сын Трампа высмеял Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Дональд Джон Трамп
Дональд Джон Трамп
Фото: Gage Skidmore / Attribution-ShareAlike License

Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, высмеял президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав в своем телеграм-канале соответствующую карикатуру

На картинке украинский лидер изображен за своим рабочим местом в традиционной футболке цвета хаки. «За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!», — гласит текст подписи.

Тем самым Трамп-младший намекнул на постоянные обращения президента Украины к странам и организациям Запада с просьбами выделить денег на закупку вооружения.

Фото: © t.me/TrumpJr

Ранее стало известно, что Украине уже израсходовала весь годовой бюджет и рассчитывает на ежемесячную дополнительную финансовую помощь США и Евросоюза.

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Топ комментариев

Nik3316

нельзя убрать 55% нефти и газа с рынка без последствий, верь в сказки дальше...

Alhazred

Дадут-дадут. Только не то о чем ты пишешь)))

Disobedient

Страна живущая на пожертвования имеет бюджет, во как. Лидеру их памятники еще не ставят? Культ личности...

senik

Клиент важный, но не надежный. Что Германия с газом, что Франция с мистралями. Все они продажные, зависимые...