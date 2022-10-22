Сын Трампа высмеял Зеленского

Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, высмеял президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав в своем телеграм-канале соответствующую карикатуру

На картинке украинский лидер изображен за своим рабочим местом в традиционной футболке цвета хаки. «За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай как!», — гласит текст подписи.

Тем самым Трамп-младший намекнул на постоянные обращения президента Украины к странам и организациям Запада с просьбами выделить денег на закупку вооружения.

Ранее стало известно, что Украине уже израсходовала весь годовой бюджет и рассчитывает на ежемесячную дополнительную финансовую помощь США и Евросоюза.