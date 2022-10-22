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Евросоюзу предрекли «украинское цунами»

Источник:
FAZ
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Фото: © OSCE

Европе грозит «миграционное цунами», если предстоящей зимой на Украине не будет обеспечено должное снабжение электричеством, водой и теплом, предупредил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что на данный момент украинцы курсируют между Европой и Украиной. В частности, с 24 февраля из страны выехали более 8 миллионов человек, при этом более 7 миллионов вернулись.

Шмыгаль подчеркнул, что 85% украинцев, выехавших из страны, хотели бы вернуться обратно. По словам премьера, для этих людей власти хотят оперативно создать необходимые условия.

При этом он признал, что предстоящей зимой многие украинцы могут попросту замерзнуть. На этом фоне Европе грозит крупнейшая со времен Второй мировой войны гуманитарная катастрофа, заявил политик.

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Политика #Мир
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