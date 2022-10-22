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Подписка YouTube Premium резко подорожает

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Google поднимает цены на семейную подписку YouTube Premium, пользователи из разных стран стали получать соответствующие уведомления от корпорации.

При этом цены вырастут в разной степени в зависимости от страны проживания. Так, в США стоимость подписки увеличится с 18 до 23 долларов, в Великобритании — с 18 до 20 фунтов стерлингов.

В Аргентине цены на премиальную подписку вырастет почти в два с половиной раза — с 1,77 до 4,55 доллара. Пока нет официальных данных, какие страны затронет повышение, по всей видимости, стоимость пересчитают по всему миру.

При этом часть пользователей получила письма, где было сказано, что новая цена вступит в силу уже в ноябре, а других Google оповестила, что для них изменения отложены до апреля.

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Страна живущая на пожертвования имеет бюджет, во как. Лидеру их памятники еще не ставят? Культ личности...

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