WhatsApp получил новую функцию для приватности

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию — теперь пользователи могут скрывать от всех контактов свое присутствие в приложении, сообщается в блоге разработчиков.

Возможность доступна не только пользователям бета-версии, но и всем владельцам аккаунтов WhatsApp на мобильных устройствах, отмечается в сообщении.

Статус можно скрыть, перейдя в раздел настроек. Внутри этого раздела необходимо выбрать пункт «Аккаунт», а затем «Конфиденциальность». Там появился новый пункт в опции «Время последнего посещения и статус в сети».

Пользователь может настроить, кто сможет видеть актуальный статус: «Все», «Мои контакты», «Контакты кроме отдельных», «Никто».