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WhatsApp получил новую функцию для приватности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию — теперь пользователи могут скрывать от всех контактов свое присутствие в приложении, сообщается в блоге разработчиков.

Возможность доступна не только пользователям бета-версии, но и всем владельцам аккаунтов WhatsApp на мобильных устройствах, отмечается в сообщении.

Статус можно скрыть, перейдя в раздел настроек. Внутри этого раздела необходимо выбрать пункт «Аккаунт», а затем «Конфиденциальность». Там появился новый пункт в опции «Время последнего посещения и статус в сети».

Пользователь может настроить, кто сможет видеть актуальный статус: «Все», «Мои контакты», «Контакты кроме отдельных», «Никто».

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Топ комментариев

Nik3316

нельзя убрать 55% нефти и газа с рынка без последствий, верь в сказки дальше...

Alhazred

Дадут-дадут. Только не то о чем ты пишешь)))

Disobedient

Страна живущая на пожертвования имеет бюджет, во как. Лидеру их памятники еще не ставят? Культ личности...

MuCbE

А тут обваливаться нечему. Рубль так вообще выведен из мирового оборота. Сейчас кроме рубля и реала бразильского...