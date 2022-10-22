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Американка спустила пчелиный рой на полицейских

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительницу штата Массачусетс обвинили в том, что она выпустила пчел на полицейских, когда те пришли вручить ей уведомление о выселении.

Сама 55-летняя американка после задержания пояснила в суде, что пыталась предотвратить свое незаконное выселение, передает Associated Press. По ее словам, ее банкротство приостановили, тогда как полиция руководствовалась старыми сведениями.

Полицейские направились к дому женщины, однако та вывезла им навстречу прицеп с пчелиными ульями. После того, как они прибыли, она сорвала крышку с одного из ульев, в результате чего рой пчел стал жалить сотрудников правопорядка.

Сама американка при этом была в костюме пчеловода. Несмотря на то, что несколько сотрудников департамента шерифа были ужалены, женщину заковали в наручники.

К счастью, последствия укусов пчел оказались несерьезными, в ином случае женщине могли бы предъявить более серьезные обвинения. В настоящее время ее выпустили под залог в ожидании решения суда.

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