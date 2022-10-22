АвтоВАЗ поищет поставщиков компонентов для Lada Vesta NG

Компания АвтоВАЗ приступила к поиску поставщиков компонентов для Lada Vesta NG. Автомобиль должен стать первым самостоятельным проектом автогиганта после ухода иностранных партнеров.

Главным критерием оценки поставщиков является их готовность обеспечить уверенный старт производства флагманской модели в марте 2023 года и ее стабильный выпуск в дальнейшем, пишет «Нетипичный АвтоВАЗ».

Завод рассчитывает запустить сборку этой модели в запланированные сроки. Однако в случае проблем с подбором поставщиков производство Lada Vesta NG могут отложить на осень 2023 года.

Автозавод также намерен вернуть старую практику, когда по ряду позиций имелись сразу несколько производителей комплектующих — официальный и альтернативный.