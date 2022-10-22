НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ поищет поставщиков компонентов для Lada Vesta NG

Источник:
Sibnet.ru
329 1
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа

Компания АвтоВАЗ приступила к поиску поставщиков компонентов для Lada Vesta NG. Автомобиль должен стать первым самостоятельным проектом автогиганта после ухода иностранных партнеров.

Главным критерием оценки поставщиков является их готовность обеспечить уверенный старт производства флагманской модели в марте 2023 года и ее стабильный выпуск в дальнейшем, пишет «Нетипичный АвтоВАЗ».

Завод рассчитывает запустить сборку этой модели в запланированные сроки. Однако в случае проблем с подбором поставщиков производство Lada Vesta NG могут отложить на осень 2023 года.

Автозавод также намерен вернуть старую практику, когда по ряду позиций имелись сразу несколько производителей комплектующих — официальный и альтернативный.

Еще по теме
Назван срок запуска завода «Москвич»
Вьетнамский VinFast запатентовал два кроссовера в России
Уганда собралась поставлять в Россию автомобили
Глава АвтоВАЗа допустил сборку иномарок
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
Верховный шаман России предсказал исход спецоперации
Министр обороны США позвонил Шойгу
Мобилизованного убили в пункте подготовки в Новосибирске
Обсуждение (1)
Картина дня
Российский город Шебекино попал под украинский удар
Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа
Мобилизованным дали отсрочку по уплате налогов
Элитная дивизия США заявила о готовности зайти на Украину
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Элитная дивизия США заявила о готовности зайти на Украину
36
ВСУ обстреляли гражданскую переправу у Херсона, есть жертвы
33
Уганда собралась поставлять в Россию автомобили
29
Эстония признала Россию «спонсором терроризма»
28
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США