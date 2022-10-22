Сын Фридмана назвал себя украинцем

Сын российского миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский записал видеообращение с критикой украинских санкций, соответствующий ролик опубликован на YouTube.

По его словам, он покинул Россию 24 февраля и выходил на протесты против боевых действий. 22-летний бизнесмен уточнил, что сейчас живет в Дубае на съемной квартире.

«Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я привык ездить туда. Не верю, что сейчас не смогу делать это»,— сказал Ожельский.

Он уточнил, что в России оставил друзей и бизнес, однако не собирается возвращаться. Ожельский — единственный сын основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана.

Ожельский находится в санкционных списках с 20 октября, когда президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональные ограничения против 2507 россиян и 1374 российских компаний.