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Мужчину Ольги Бузовой обсудят участники шоу «Звезды в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Красные и синие продолжат борьбу за победу в новом выпуске шоу «Звезды в Африке», а Вячеслав Малафеев предложит Ольге Бузовой еще раз поискать мужчину на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Команду «синих» продолжит в новом выпуске будоражить ситуация с Вики Одинцовой. Участники подозревают ее в нечестной игре. Несмотря на то, что девушка все отрицает, Вячеслав Малафеев и Владимир Селиванов не доверяют ей.

В третьем сезоне Вячеслав Малафеев затронет тему поиска мужчины для ведущей Ольги Бузовой, которая трижды пыталась найти любовь в проектах ТНТ. По его мнению, ей можно попробовать еще раз, ведь сердце теледивы до сих пор свободно. После прошлого сезона шоу Малафеев развелся с женой.

Голосование на вылет покажет неожиданный результат. На финальное испытание отправятся два сильных игрока. Один из участников несколько раз сорвется с семиметровой высоты ради победы. Кто останется в проекте станет известно в воскресенье в новом выпуске шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.

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