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Россия вывела на орбиту секретные спутники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическими аппаратами на борту с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пуск осуществлен в интересах военных, отмечается в сообщении. Выведенные на орбиту космические аппараты получили порядковые номера «Космос-2561» и «Космос-2562».

Запуск прошел в штатном режиме. После старта ракету начали сопровождать средства наземного автоматизированного комплекса управления. Космические аппараты были выведены на целевую орбиту в расчетное время.

В настоящее время аппараты поддерживают устойчивую телеметрическую связь, их бортовые системы функционируют нормально. Цели и задачи спутников засекречены.

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