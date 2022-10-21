Украина израсходовала весь годовой бюджет

Расходы Украины с 24 февраля по 15 октября составили около 38,7 миллиарда долларов, что превысило годовой бюджет страны, написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
«Только за 230 дней конфликта мы уже потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить за весь год»,— написал Железняк, приведя при этом структуру расходов.
Так, из общих 1434,9 миллиарда гривен 42,2% (605 миллиардов гривен) было потрачено на зарплаты, в том числе 458,5 миллиарда гривен было выплачено военным.
21% (301,4 миллиарда) потратили на социальное обеспечение, 13% (190,2 миллиарда) — на покупку военной техники и боеприпасов. 6% (86 миллиардов) выделено на медицину, 5,7% (81,6 миллиарда) — на обслуживание госдолга, 5,6% (79,7 миллиарда) — на трансферты местным бюджетам.
Украина ранее уже проинформировала Евросоюз, что нуждается в 3-4 миллиардах евро в месяц для покрытия своих базовых потребностей.
DisobedientЦитата(masiki @ 21.10.2022, 1:07) Неужели вылез из бункера ))))Этот до конца жизни наверное не вылезет,...
ponhik78В отличии от тебя, британцы прекрасно поняли что это было на самом деле)))
pepelmetalКот Ларри продуктивнее будет на этом посту
DisobedientОтсутствие ответственности это главная ошибка правительства. У каждой ошибки и вредительства есть имя...