Украина израсходовала весь годовой бюджет

Расходы Украины с 24 февраля по 15 октября составили около 38,7 миллиарда долларов, что превысило годовой бюджет страны, написал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

«Только за 230 дней конфликта мы уже потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить за весь год»,— написал Железняк, приведя при этом структуру расходов.

Так, из общих 1434,9 миллиарда гривен 42,2% (605 миллиардов гривен) было потрачено на зарплаты, в том числе 458,5 миллиарда гривен было выплачено военным.

21% (301,4 миллиарда) потратили на социальное обеспечение, 13% (190,2 миллиарда) — на покупку военной техники и боеприпасов. 6% (86 миллиардов) выделено на медицину, 5,7% (81,6 миллиарда) — на обслуживание госдолга, 5,6% (79,7 миллиарда) — на трансферты местным бюджетам.

Украина ранее уже проинформировала Евросоюз, что нуждается в 3-4 миллиардах евро в месяц для покрытия своих базовых потребностей.