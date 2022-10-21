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Чудовищная черная дыра «проснулась» рядом с Землей

Источник:
Phys.org
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Фото: © NASA

Огромная черная дыра обнаружена международной командой астрономов на небольшом удалении от Земли. Фактически, она стала ближайшей соседкой нашей планеты из всех известных черных дыр.

Черная дыра удалена от Солнца на 1550 световых лет. По космическим меркам расстояние до черной дыры настолько близкое, что исследователи в шутку заявили о нахождении данного объекта «на заднем дворе» Земли.

Ее масса примерно в 12 раз превышает массу нашего светила. Чтобы обнаружить ее, ученым пришлось тщательно изучить данные примерно о 200 тысячах двойных систем, собранные аппаратом Gaia Европейского космического агентства.

В ходе анализа была обнаружена яркая звезда, на которую явно влияло гравитационное приливное воздействие невидимого соседа. В результате партнером оказалась массивная черная дыра.

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