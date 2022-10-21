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Снайперская стрельба Путина впечатлила британцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Британцы высоко оценили навыки стрельбы президента России Владимира Путина из снайперской винтовки, продемонстрированные во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области

Ранее в СМИ появилось видео, на котором Путин делает несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова на полигоне для мобилизованных, который он посетил с проверкой.

Читатели Daily Mail отметили хорошую физическую форму Путина. Так, один из комментаторов указал, что в свои 70 лет российский президент — «достойный пример для подражания всякого мужчины».

Другие сравнили Путина с Байденом и эти сравнения оказались не в пользу американского лидера. В частности, читатели отметили, что президент США зачастую даже не может самостоятельно уйти с трибуны после выступления.

Путин в четверг посетил полигон Западного военного округа в Рязанской области и проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке мобилизованных.

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Политика #Мир #Россия
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