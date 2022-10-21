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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Министр обороны США позвонил Шойгу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили по телефону ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

В частности, Остин в разговоре подчеркнул важность поддержания линий коммуникаций на фоне украинского кризиса, говорится в опубликованном заявлении Пентагона.

Разговор был инициирован американской стороной и продлился около часа, при этом не привел к разрешению каких-либо спорных вопросов, пишет Reuters со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.

Прошлый телефонный разговор Шойгу и Остина состоялся 13 мая — в ходе контактов двух глав военных ведомств также обсуждались вопросы международной безопасности.

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Alhazred

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