Новое тревел-шоу на «Пятнице!» покажет места для переезда в России

Новый познавательный тревел-проект «Пробный переезд» стартует на канале «Пятница!» в субботу, 22 октября. В нем ведущие протестируют жизнь в разных городах России.

Ведущими стали актриса Анфиса Черных и Антон Зайцев. Они будут исследовать страну и расскажут о российских городах с точки зрения постоянного места жительства — сколько стоит жилье, где учиться, куда устроиться на работу, как отдыхать.

«Главная фишка в том, что мы с Анфисой приезжаем в разные города не в качестве туристов и обращаем внимание не на достопримечательности, а смотрим как на города для переезда. В этом шоу изучение городов серьезнее и пристальнее, нежели в других тревел-проектах», — цитирует пресс-служба «Пятницы!» Зайцева.

Каждый выпуск будет посвящен одному городу. Кроме того, что ведущие расскажут о плюсах и минусах проживания в городе, они встретятся с местными жителями, которые расскажут о жизни города изнутри.

Зрителей ждут рассказы о Калининграде, Ярославле, Казани, Сочи и других городах России. Первый выпуск тревел-проекта «Пробный переезд» покажут в субботу, 22 октября в 10.00.