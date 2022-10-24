Платья из шоколада приготовят в шоу «Король десертов»

Шоу «Король десертов» с Ренатом Агзамовым стартует на канале «Пятница!» 25 октября. В новом сезоне участники поставят рекорд по приготовлению сладостей, сообщила пресс-служба телеканала.

В проекте примут участие профессиональные кондитеры и опытные любители. Они сразятся за Кубок Агзамова, звание короля десертов и денежный приз — миллион рублей.

Каждую неделю участники будут удивлять кондитерскими шедеврами: букеты цветов из зефира и шоколада, 3D-портреты и небоскребы из пряников, фарфоровые сервизы из мастики и многое другое.

Каждый выпуск будет посвящен определенной тематике: сладкой флористике, пряничным изделиям, безе, шоколаду, карамели, мастике и сдобной выпечке. Также телезрители узнают больше о кондитерском искусстве благодаря лайфхакам от Рената Агзамова.

В финале проекта участники установят сладкий мировой рекорд — приготовят самую высокую съедобную елку. Для фиксации достижения будут приглашены представители международного агентства регистрации рекордов.

Шоу «Король десертов» стартует 25 октября в 19.00 на телеканале «Пятница!»