Платья из шоколада приготовят в шоу «Король десертов»

Шоу «Король десертов» с Ренатом Агзамовым стартует на канале
«Пятница!» 25 октября. В новом сезоне участники поставят рекорд по
приготовлению сладостей, сообщила пресс-служба телеканала.
В проекте примут участие профессиональные кондитеры и
опытные любители. Они сразятся за Кубок Агзамова, звание короля десертов и
денежный приз — миллион рублей.
Каждую неделю участники будут удивлять кондитерскими
шедеврами: букеты цветов из зефира и шоколада, 3D-портреты и небоскребы из
пряников, фарфоровые сервизы из мастики и многое другое.
Каждый выпуск будет посвящен определенной тематике: сладкой
флористике, пряничным изделиям, безе, шоколаду, карамели, мастике и сдобной
выпечке. Также телезрители узнают больше о кондитерском искусстве благодаря лайфхакам
от Рената Агзамова.
В финале проекта участники установят сладкий мировой рекорд —
приготовят самую высокую съедобную елку. Для фиксации достижения будут
приглашены представители международного агентства регистрации рекордов.
Шоу «Король десертов» стартует 25 октября в 19.00 на телеканале «Пятница!»
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