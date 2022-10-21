Депутаты Госдумы в четверг внесли законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды. Авторы уверяют, что закон пойдет во благо общества, но само общество уже задало вопросы – где проходит грань запрещенного и что делать с классикой мировой литературы и кинематографа?

Депутаты предложили внести запреты на «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения».

Пропаганду и демонстрацию нетрадиционных отношений запретят в интернете, СМИ, литературе, рекламе, где нельзя будет распространять информацию, «способную вызвать у детей желание сменить пол». Вредный контент нельзя будет демонстрировать также по телевизору и в радиоэфире без кодировки.

Второй законопроект предусматривает ответственность за нарушения. Кодекс об административных правонарушениях будет «карать» за ЛГБТ-пропаганду, а распространение информации среди детей и подростков станет отягчающим обстоятельством.

Что грозит за пропаганду

Штрафы для физических лиц составят от 50 до 400 тысяч рублей, то есть вырастут больше чем в четыре раза по сравнению с теми, что предусмотрены сейчас.

Должностным лицам придется раскошелиться на 800 тысяч, а для юрлицам — на 5 миллионов рублей. Максимальный штраф грозит за пропаганду в СМИ и интернете, то есть в новостях, блогах и соцсетях.

Если суд признает вину физического лица в распространении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних информации, то ему грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей, юрлица — до 4 миллионов.

Максимальные штрафы предусмотрели за пропаганду педофилии для граждан — от 200 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц — до 10 миллионов руб. А иностранцев за это вообще будут выдворять из России.

В пояснительной записке авторы законопроекта объяснили, что ЛГБТ-пропаганда опасна не только для детей и молодежи, но и для всего общества в целом, поскольку несет угрозу демографическому росту и экономическому развитию страны.

«Наша инициатива не является актом цензуры. Мы не запрещаем упоминание ЛГБТ как явления. Мы запрещаем именно пропаганду»,— цитирует «Коммерсант» инициатора законопроекта Александра Хинштейна.

В первом чтении оба проекта могут рассмотреть в четверг, 27 октября.

«Я буду судиться»

Инициатива о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных предпочтений взволновала представители ЛГБТ сообщества. Так, журналистка Мария Лацинская отметила, что законопроект даст государству дополнительный рычаг давления на оппозиционно настроенных ЛГБТ-активистов.

«Проект так расплывчато расписан, что под него может попасть даже гетерочеловек, который хоть чуть-чуть в своих сексуальных предпочтениях отличается от большинства. Будет больше дискриминации в работе, в учебе, а главное — гомофобное большинство в очередной раз получает право на ненависть», — заметила женщина.

Но возможными штрафами за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений обеспокоены не только представители ЛГБТ.

Норма, согласно законопроекту, распространяется на кино, интернет, книги и СМИ. Но как быть с классической литературой и кинематографом, где встречаются неоднозначные моменты.

«Отделить книги, где есть ЛГБТ-пропаганда, от тех книг, где есть просто упоминание ЛГБТ-тематики, очень проблематично... Таких книг не очень много, но среди них есть бестселлеры», — цитирует телеграм-канал «Коммерсант Fm» гендиректора «Альпина Паблишер» Алексея Ильина.

Гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» также выразил сомнения, что, например, биографию Фредди Меркьюри можно рассматривать как пропаганду нетрадиционных отношений. По его словам, любой эксперт примет такую же позицию. И сам факт какой-то пропаганды необходимо оценивать в совокупности.

«Если Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму, соответственно, оно угрозу пропаганды ЛГБТ не обнаружило. А если она там потом окажется, то это вопрос не ко мне, а к Министерству культуры. Если мне придет штраф, я буду судиться и переадресую его Министерству культуры», — подвел итог гендиректор объединенной киносети «Формула Кино», «Синема Парк», «Кино Окко» Алексей Васясин.

Закон — не цензура

После вопросов. Поступивших от ряда представителей книгоиздательского бизнеса, Хинтштейн написал в своем телеграм-канале, что поводов для паники нет.

«Мы запрещаем не упоминание ЛГБТ, как явление, а именно пропаганду… Ни одно из перечисленных Российским книжным союзом произведений — под это определение явно не подпадает. Назвать набоковскую "Лолиту" пропагандой педофилии — так же абсурдно, как признать батальные сцены в "Войне и мире" пропагандой жестокости», — заверил он.

Но, по его мнению, книги, подобные «Лету в пионерском галстуке», безусловно, подпадут под наши ограничения, но к литературе это никакого отношения не имеет.

«Так что ни "Тихому Дону", ни "Обломову", ни "Ромео и Джульетте", а тем более героям цикла про Простоквашино — никакие "ревизии" и "пересмотры" не грозят. Классика — вечна!», — резюмировал депутат.