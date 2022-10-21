Функционер предрек срыв матча России с Боснией и Герцеговиной

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о перспективах товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины. Лидеры последней выступали против игры.

«Думаю, что матч сборной России против Боснии и Герцеговины с большой долей вероятности не состоится. Разногласия есть как и в боснийской федерации, так и внутри самой сборной. Мы видим, что ведущие футболисты отказываются с нами играть, а это о многом говорит — они лидеры команды», — цитирует Колоскова «РБ-Спорт».

Матч между сборными России и Боснии запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. По информации газеты Dnevni avaz, боснийцам пообещали получат 205 тысяч евро за игру с российской командой, оплату перелета и проживания.

Лидеры боснийской сборной Эдина Джеко и Миралема Пьянича выступили против игры. Джеко заявил, что у него четкая позиция, не предусматривающая участия.

Футбольный союз Боснии и Герцеговины должен вынести решение 31 октября.