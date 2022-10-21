НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Интернет Starlink появится в самолетах

Источник:
Sibnet.ru
295 0
Логотип Starlink
Фото: © Mariia Shalabaieva / Unsplash License

Интернет Starlink станет доступен в самолетах некоторых авиакомпаний. Скорость соединения будет до 350 Мбит/с, а задержка менее секунды.

На сайте Starlink сообщается, что услуга станет доступна в 2023 году. Стоимость комплекта оборудования для авиационного интернета составит 150 тысяч долларов, а абонентская плата до 25 тысяч долларов. Пока неизвестно как это скажется на цене авиабилетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссийские системы 5G будут дороже импортных

Некоторые авиакомпании предоставляют доступ в интернет, но подключение есть на всем протяжении полета, а только над сушей, так как ретрансляторы расположены на земле. Стандартная скорость такого соединения 10Мбит/с.

Starlink Aviation решит эту проблему — его спутники находятся на низкой околоземной орбите и могут обеспечить стабильное соединение в постоянном режиме со скоростью до 350 Мбит/с. Доступ к спутниковому интернету появится в 2023 году в самолетах авиакомпаний Hawaiian Airlines и JSX.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Минцифры приостановило подключение школ к Wi-Fi
Российские системы 5G будут дороже импортных
TikTok разрешит трансляции для взрослых
Вобла стала интернет-героем после победы тюменки в суде
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
2875
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
6641
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
12738
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
10626
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
9599
2
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
1145
5
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
3031
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
8412
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
15822
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
14438
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
Верховный шаман России предсказал исход спецоперации
Мобилизованного убили в пункте подготовки в Новосибирске
Автоэксперт перечислил слабые места китайских машин
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Disobedient

Не в банках, а в отечественную промышленность вкладывать.

Alhazred

Да вот прям жаль что ее уходят... Так она эпично в Британии все разваливала. Да и бабка Лизавета сразу...

М. Алейников

А не надо было предприятия отдавать иностранцам и вывозить резервы.А то они думали что будут распродавать...

Disobedient

Ютуб весь кипит этой новостью с разных ракурсов. У вас на сектантских пабликах может пока нету, готовят...