Интернет Starlink появится в самолетах

Интернет Starlink станет доступен в самолетах некоторых авиакомпаний. Скорость соединения будет до 350 Мбит/с, а задержка менее секунды.

На сайте Starlink сообщается, что услуга станет доступна в 2023 году. Стоимость комплекта оборудования для авиационного интернета составит 150 тысяч долларов, а абонентская плата до 25 тысяч долларов. Пока неизвестно как это скажется на цене авиабилетов.

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Некоторые авиакомпании предоставляют доступ в интернет, но подключение есть на всем протяжении полета, а только над сушей, так как ретрансляторы расположены на земле. Стандартная скорость такого соединения 10Мбит/с.

Starlink Aviation решит эту проблему — его спутники находятся на низкой околоземной орбите и могут обеспечить стабильное соединение в постоянном режиме со скоростью до 350 Мбит/с. Доступ к спутниковому интернету появится в 2023 году в самолетах авиакомпаний Hawaiian Airlines и JSX.