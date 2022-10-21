Поцелуй одной из пар потрясет участников шоу «Вызов» на ТНТ

Одна из пар на шоу «Вызов» сообщит всем о романтических отношениях поцелуем, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

В Карелии продолжается масштабный спортивно-интеллектуальный челлендж, в котором звезды шоу-бизнеса и таланты из мира науки и искусства борются за 10 миллионов рублей. Второй выпуск выйдет в эфир в субботу.

Новый челлендж окажется особенно сложным для актера Даниила Вахрушева и блогера Егора Шипа, которые будут готовы буквально «выплюнуть легкие».

Математик Михаил Гарбуз и вовсе покажет неожиданную тактику помощи команде соперника. Интеллектуал решится на такой шаг ради одной цели – воссоединения с фигуристкой Евгенией Медведевой. Но эта стратегия понравится далеко не всем в лагере.

Второе на проекте голосование окажется не менее интригующим, чем первое. В результате на битву в «логове» за право остаться в проекте отправятся две сильные пары. Зрителей ждет неожиданный поцелуй одной из пар, которую связывает не только участие в одном проекте.