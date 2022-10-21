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Кевина Спейси оправдали в деле о сексуальных домогательствах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Maryland GovPics / CC BY 2.0

Обвинения в сексуальных домогательствах в отношении голливудского актера Кевина Спейси сняты, присяжные суда в Нью-Йорке признали его невиновным.

«Мы просто благодарны, что присяжные увидели правду», — цитирует газета The New York Times адвоката Спейси Дженнифер Келлер.

Кевина Спейси обвиняли в сексуальных домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. По версии обвинения, в 1986 году актер домогался до Рэппа, которому тогда было 14 лет.

По информации The New York Times, присяжным понадобилось меньше полутора часов для вынесения вердикта. Они пришли к выводу, что действия Спейси в отношении Рэппа не носили сексуального характера и таким образом не могут подпадать под закон о растлении малолетних.

За время судебных разбирательств Кевин Спейси лишился роли в сериале «Карточный домик». Также актер был вынужден совершить каминг-аут.

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